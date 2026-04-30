USK, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 24,3 lira geçecek şekilde belirledi

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 24,3 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 24,3 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler için 1,8 lira ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 36 kuruş fark uygulanacak.

Duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı temmuzda yeniden değerlendirilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
