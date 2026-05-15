Vali Kartal, Sigorta Semt Pazarını ziyaret etti

Uşak Valisi Serdar Kartal, Sigorta Semt Pazarı'nı ziyaret ederek üretici, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yerel ekonominin canlılığı için semt pazarlarının önemini vurguladı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Sigorta Semt Pazarını ziyaret ederek üreticiler, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar alanında kurulan tezgahları tek tek ziyaret eden Uşak Valisi Serdar Kartal, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Vali Kartal, üretim yapan esnafın gösterdiği emek ve gayretin yerel ekonomiye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Semt pazarlarının üretici ile vatandaş arasında doğrudan bağ kurduğunu belirten Vali Kartal, yerel üretimin desteklenmesinin ekonomik canlılığın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Kartal, "Üreticimizin emeğinin karşılığını bulduğu, vatandaşlarımızın kaliteli ürünlere doğrudan ulaşabildiği semt pazarları, sosyal dayanışmanın ve ekonomik hareketliliğin önemli merkezlerinden biridir. Emek veren tüm üreticilerimize ve esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Ziyareti sırasında Vali Serdar Kartal'a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Sabri Ceylan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir eşlik etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
