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Uşak'ta motorlu kara taşıtı sayısı TÜİK verilerine göre 200 bin 61 oldu

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Uşak'ta motorlu kara taşıtı sayısı TÜİK verilerine göre 200 bin 61 oldu
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TÜİK'in 2026 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Uşak il genelinde toplam araç sayısı 200 bin 61 oldu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini motosiklet, yüzde 40,0'ını otomobil oluşturdu.

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2026 yılı Eylül ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 200 bin 61 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini motosiklet, yüzde 40,0'ını otomobil, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 72,4, otobüste yüzde 18,8, minibüste yüzde 2,9, traktörde yüzde 1,1 artarken motosiklette yüzde 11,1, kamyonda yüzde 5,1, otomobilde yüzde 2,6 ve kamyonette yüzde 1,5 azaldı. İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 375 bin 310 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 200 bin 61 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 200 bin 61 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 89 bin 140, minibüs 2 bin 358, otobüs bin 365, kamyonet 22 bin 885, kamyon 4 bin 779, motosiklet 55 bin 814, özel amaçlı 562 ve traktör sayısı da 23 bin 158 adet olarak belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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