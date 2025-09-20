Uşak'ta Çörek Otu Ekim Alanı Yüzde 335 Artarak 33 Bin Dekara Ulaşıldı

Türkiye'nin çörek otu üretiminde ilk sırada yer alan Uşak'ta, ürünün ekim alanı son 7 yılda yüzde 335 artarak 33 bin 942 dekara yükseldi.

Uşak Valiliğinin atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve çiftçileri alternatif ürüne yönlendirmek amacıyla başlattığı çörek otu üretimi çalışmaları, meyve vermeye devam ediyor. Elde edilen yüksek verim ve çörek otunun kuraklığa karşı dirençli olması üreticileri bu ürüne yöneltti.

Kentte, 2019 yılında 7 bin 800 dekar olan çörek otu ekim alanı, yüzde 335 artarak bu yıl 33 bin 942 dekara ulaştı. Uşak'ta bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton çörek otu üretildi.

Türkiye çörek otu üretiminin yüzde 48'inin yapıldığı Uşak'ta, geçen yıl kalitesine göre kilogramı 60 ila 80 liradan satılan çörek otu, bu yıl 125 liradan alıcı buluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, AA muhabirine, Uşak'ın çörek otu üretiminde Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Bilir, "Çiftçilerimiz bu üründen oldukça iyi gelir elde ediyor. Dekarda verimleri 70-80 kilogram civarında oluyor. Çiftçilerimizin bu anlamda mutlu olduğunu görünce bizim de çalışma şevkimiz artıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Çörek otunun su ihtiyacı da çok az. Suyu oldukça verimli kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çiftçilerden Bekir Düzgün de 8 yıl önce çörek otu ekmeye başladığını ve üründen memnun olduğunu ifade etti.

Verimli bir sezon geçirdiklerini dile getiren Düzgün, "Ürün, fiyat olarak da bizi tatmin etti. Her sene 200-250 dekarda çörek otu ekiyorum. Fiyatı oldukça iyi aynı zamanda kuraklığa dayanıklı bir bitki." dedi.

Alternatif ürünleri değerlendirmek gerektiğini söyleyen Düzgün, "Bölgede genellikle arpa ve buğday ekimi vardı ancak son dönemde çörek otu bizi rahatlattı. Kuraklığa da dayanıklı olduğu için çörek otu ekimi artmaya başladı. Çörek otunu bizim memleketimize getiren kişilerden Allah bir değil, bin kere razı olsun." ifadesini kullandı.