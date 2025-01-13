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Uşak'ta Arı Yetiştiriciliği Kursu Başlıyor

Uşak'ta Arı Yetiştiriciliği Kursu Başlıyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Ocak 2025 tarihinde 84 saat sürecek Arı Yetiştiriciliği kursu açtığını duyurdu. Kursa katılmak isteyenler 14 Ocak'a kadar başvuruda bulunabilirler.

Uşak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği içinde arı yetiştiriciliği kursu açılıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği içinde 15 Ocak tarihinde başlayacak olup ve 84 saat sürecek olan Arı Yetiştiriciliği kursu açılacağını duyurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise "15 Ocak 2025 tarihinde İl Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Ari Yetiştiriciliği Kursu başlayacaktır. Uşak Ziraat Odası Toplantı Salonunda yapılacak ve 84 saat sürecek olan Ari Yetiştiriciliği Kursuna katılmak isteyen vatandaşlarımızın 14 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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