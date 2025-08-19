Uşak'ta 2025 Tarım Sayımı Çalışmaları Devam Ediyor

Uşak'ta 2025 Tarım Sayımı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl merkezi başta olmak üzere Banaz, Eşme, Ulubey, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde veriler toplanıyor, yerinde incelemeler yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar, tarımın mevcut durumunu doğru bir şekilde ortaya koymak ve üretim planlamasına katkı sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Tarım sayımıyla birlikte sözleşmeli üretim çeşitliliği, ürün desenleri ve üretim teknikleri hakkında detaylı veriler elde edilerek, hem yerel hem de ulusal tarım politikalarının şekillenmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Sayım sürecinde yalnızca rakamsal veriler değil, aynı zamanda çiftçilerle yapılan görüşmeler aracılığıyla üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve talepler de kayıt altına alınıyor. Böylece tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yerel düzeydeki ihtiyaçlar daha etkin bir şekilde belirleniyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca il genelinde devam edecek sayım çalışmalarında üreticilerin desteğinin önemine dikkat çekerek, sağlanacak verilerin tarımsal yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi. - UŞAK