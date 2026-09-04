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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 450 milyon TL tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 450 milyon TL tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılıyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 450 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, desteklerle çiftçilerin yanında olduklarını belirterek ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Desteklerimizle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerimizin yanında oluyoruz. 450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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