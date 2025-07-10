Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Son olarak 4 farklı ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı. Oyuncaktan oda kokusuna kadar kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ürünler Zara, Mr. DIY ve D&P mağazalarında satılıyor.
Ticaret Bakanlığı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Son yapılan uygulamalar kapsamında oda kokuları ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.
ÜNLÜ MARKALAR LİSTEYE GİRDİ
Son listede Zara Home'un oda kokusu olan Vetiver Melon Hava Aromotize Edici, D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü, Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı ve Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
- Toplatma kararı verilen ürünler arasında D&P markasına ait "Sandal Ağacı Oda Parfümü" yer aldı. Toplatma kararında ürünün ambalajında uyarı işareti olmamasına dikkat çekilerek kimyasal yanıklar ve yaralanmalara neden olabileceği belirtildi.
- Piyasa arzı yasaklanan ürünler arasında Mr Dıy marka "Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger Şekilli" de yer aldı. Yasaklanan ürünün boğulmaya neden olabileceği ifade edildi.
- Zara Home'un ürününün de güvensiz ürün olarak yer aldığı listede "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici" ürünün kimyasal yanıklar ve yaralanmalara neden olabileceğinin altı çizildi.
- Son olarak güvensiz olduğu ifade edilen Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat'in boğulma, yaralanma ve sağlık riski taşıdığı ifade edildi.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi