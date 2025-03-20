Ünlü elektrikli ev aletleri firması Arzum hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, piyasada Arzum markasıyla bilinen Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ilişkin önemli bir adım attı. Kuruldan yapılan açıklamaya göre; Arzum hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Arzum) yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

REKABETİ İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE BAKILACAK

Önaraştırma kapsamında elde edilen bulgular yeterli bulunarak Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında; Arzum'un yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara, distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Arzum hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verildi.