Üniversite Hazırlığı: Valiz Tamircilerine Yoğun İlgi

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala valiz tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor. Öğrencilerin kırılan tekerlek, kopan sap ve bozulan fermuar gibi arızalar nedeniyle tamircilere yönelmesiyle dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ülke genelinde üniversitelerin kısa zamanda eğitime başlayacak olmasıyla öğrenciler hazırlıklarını yapmaya başladı. Tatilden dönen ve eğitim göreceği illere gidecek olan öğrencilerin eşyalarını taşıdığı valizler, yoğun kullanımdan dolayı sık sık arızalanıyor. Bu durum da valiz tamircilerine olan ilgiyi artırdı. Özellikle büyük şehirlerde tamirciler, günlük onlarca valizi onararak öğrencilerin yolculuklarını sorunsuz yapmalarını sağlıyor.

"Günde ortalama 25 valiz tamir ediyoruz"

Samsun'da tamircilerin bulunduğu arastadaki tüm dükkanların önünde tadilat sırası bekleyen valiz kuyrukları görünüyor. Arastada tamircilik işi yapan Turgut Dursun, işlerde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "25 yıldır ayakkabı, çanta ve valiz tamiri yapıyorum. Yaz sezonu ve üniversitelerin açılacağı dönem bizim en yoğun olduğumuz zamanlar. Valizlerin en çok sapları kırılıyor, fermuarları bozuluyor, ayakları kırılıyor ve kasasında deformeler meydana geliyor. İç astarlarda da yıpranmalar oluyor. Bunları tamir ederek kullanılabilir hale getiriyoruz. Sağlam bir valiz bugün bin 500-2 bin 500 TL arasında değişiyor. Ancak eski valizin tüm aksesuarlarını 400-500 TL'ye değiştirip yeniden kullanabiliyorlar. Şu anda günde 25 valiz tamir ediyoruz" dedi.

Valizlerin yanı sıra çanta ve ayakkabı da tamircilerin en çok onardığı eşyalar arasında yer alıyor. - SAMSUN