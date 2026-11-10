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UNCTAD, 3 derecelik ısınmada GSYH'nin yüzde 10'u kadar kayıp uyarısında bulundu

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UNCTAD, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 3 dereceyi bulması halinde ekonomik kayıpların küresel GSYH'nin yüzde 10'una eşdeğer olabileceği uyarısında bulundu. Ekvatora yakın düşük gelirli ülkelerde bu kayıplar GSYH'nin yüzde 17'sine ulaşabilir.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu (UNCTAD), iklim değişikliğinin ciddi ekonomik riskler yarattığını ve küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 3 dereceyi bulması halinde ekonomik kayıpların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 10'una eşdeğer olabileceği uyarısında bulundu.

UNCTAD'ın "Küresel Ticaret Güncellemesi: Kasım 2026" raporunda, küresel sıcaklık artışının geçen yıl sanayi öncesi ???????dönem ortalamasına göre 1,4 dereceyi bulduğu ve böylece, 2015-2025 döneminde kayıtlara geçen en sıcak 11 yılın kaydedildiği anımsatıldı.

Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre Paris Anlaşması'ndaki hedef olan 1,5 dereceyi aşacağının öngörüldüğü kaydedilen raporda, iklim değişikliğinin şimdiden ciddi ekonomik riskler yarattığı belirtildi.

Raporda, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasının 3 dereceyi bulması halinde ekonomik kayıpların küresel GSYH'nin yüzde 10'una eşdeğer olabileceği ve ekvatora daha yakın konumdaki düşük gelirli ülkelerde bu kayıpların GSYH'nin yüzde 17'sine ulaşabileceği uyarısı yer aldı.

Düşük karbonlu ve sürdürülebilir sanayilerle bağlantılı ticaret fırsatlarının giderek arttığına işaret edilen raporda, bu teknolojiler arasında güneş ve rüzgar enerjisi değer zincirleriyle bağlantılı küresel mal ihracatının 2025'te 1,8 trilyon doları aştığı ve diğer imalat sanayisi ürünlerinin ihracatından daha hızlı büyüdüğü bilgisi paylaşıldı.

UNCTAD, iklim değişikliği kaynaklı ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için iklim teknolojilerine erişimi iyileştirmeye yönelik ticari işbirliği dahil olmak üzere bu alandaki taahhütlerin daha hızlı hayata geçirilmesi çağrısında bulunurken, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve emisyonları azaltmak için iklim teknolojilerine??????? uygun maliyetlerle erişimin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA
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