Umman, Maskat'ta "Umman Küresel Finans Merkezi" kuruyor

Umman, başkent Maskat'ta uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi oluşturacak olan 'Umman Küresel Finans Merkezi'ni kurma kararını aldı. Merkez, ticari ve İslami bankacılık ile finans ve sigorta sektörlerini kapsayacak.

Umman, başkent Maskat'ı uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi haline dönüştürmek amacıyla "Umman Küresel Finans Merkezi" kurulacağını duyurdu.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Bakanlar Kurulu, Maskat'ta "Umman Küresel Finans Merkezi" kurulmasını onayladı.

Haberde, bunun, küresel ve bölgesel deneyimlerin incelenmesiyle iyi düşünülmüş ve sistematik bir stratejik adım olduğu ifade edildi.

Umman Küresel Finans Merkezi'nde ticari ve İslami bankacılık ile finans ve sigorta sektörlerinin yer alacağı, böylece küresel finans kuruluşları için cazip bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Merkezin ayrıca farklı sektörlerde bilgi transferini teşvik etmesi ve nitelikli istihdam olanaklarını artırmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Laith Al - Ekonomi
