Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) İstanbul'da Kapılarını Açtı

Ayakkabı sektörünün önemli buluşma noktası olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuar, 371 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor ve dünya çapından birçok alım heyeti fuarı ziyaret ediyor.

Ayakkabı sektörünün önemli buluşma noktası Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

AYSAF'tan yapılan açıklamaya göre, fuarın açılışını İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Giyasettin Eyyüpkoca, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı ve Artkim Group Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Yaman gerçekleştirdi.

Yaman, yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün ve Türkiye'nin mevcut koşullarını göz önünde bulundurduklarını, önceliklerinin, fuarı, yurt dışı ziyaretçisi ve katılımcısı açısından en iyi noktaya getirmek olduğunu bildirdi.

AYSAF'a bu yıl 23 bin metrekarelik alanda 55'i yabancı olmak üzere 371 firmanın katılım gösterdiğini belirten Yaman, Özbekistan'dan Portekiz'e, İtalya'dan Bulgaristan'a çok sayıda ülkeden alım heyetinin fuarı ziyaret ettiğini aktardı.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı ise 2022'de dünya ayakkabı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 23,9 milyar çifte ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ayakkabı üretiminin yüzde 88'i, 10 ülkeden oluşan bir grup tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye 378 milyon çift ile 4. sırada. Ayakkabı gibi emek yoğun endüstriler, gelişmek, artan iş gücü maliyetleri karşısında yenik düşmemek için otomasyonu artırmak zorunda. Son derece kapasiteli üreticilerimiz var. Müşterinin kaçmaması için kalite ve istikrar sorunlarını çözmemiz ve katma değerli ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Yerli ile yere basın. Ben evdeki yerli olmayan bütün ayakkabıları attım. Herkes en az iki yıl aynı şekilde davranır, yerli mallara önem verirse sektörümüzdeki sorunları çok daha rahat aşacağımıza inanıyorum."

69. AYSAF, sektörün çatı kuruluşu AYSAD ve Artkim Fuarcılık işbirliğiyle dünyanın dört bir yanından gelen ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 30'dan fazla iş kolunu bir araya getiriyor.

Fuar, 18 Kasım'a kadar açık olacak.