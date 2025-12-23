Haberler

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki AR-GE projeleri desteklenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK, EUREKA Celtic-Next Kümesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uluslararası AR-GE projelerine destek verecek. Proje başvuruları, en az iki farklı EUREKA ülkesinden kuruluşların ortaklığıyla yapılabilecek.

Uluslararası çağrı programı kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çözüm geliştirecek projelere destek verilecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgilere göre, EUREKA Celtic-Next Kümesi, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uluslararası AR-GE projelerini destekliyor ve yeni nesil iletişim teknolojilerine odaklanıyor.

Dijital toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlayan küme, farklı ülkelerden şirketler, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin ortak projeler yürütmesini teşvik ediyor. Böylece, yeni ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirilmesine imkan tanınıyor.

Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uluslararası AR-GE projelerinin desteklenmesi ve yeni nesil iletişim teknolojilerine odaklanılması için çağrı programı başlatıldı.

Çağrı kapsamında 24 Nisan 2026'ya kadar, en az iki farklı EUREKA ülkesinden iki bağımsız kuruluşun ortaklığıyla başvuru yapılabilecek.

Çağrıya sunulacak proje fikirlerinin, telekomünikasyon ile bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilintili ve pazar odaklı olması önem taşıyor.

Bu kapsamda, 30 Ocak 2026 tarihinde Viyana'da Celtic-Next Eşleştirme Etkinliği düzenlenecek. Etkinlik için TÜBİTAK tarafından seyahat desteği de verilecek. Destek verilmesi uygun görülen başvuru sahibinin, etkinliğin gerçekleştirileceği ülkeye veya şehre ulaşımı için gerekli bilet bedeli karşılanacak. Bu desteğe, EUREKA kapsamındaki ilgili çağrılara başvurabilecek uygun şartları taşımak kaydıyla, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki firma temsilcileri başvurabilecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parkı küle çeviren çocuk: Isınmak için ateş yaktık

Park küle döndü, yakalanan çocuk bakın kendini nasıl savundu
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Parkı küle çeviren çocuk: Isınmak için ateş yaktık

Park küle döndü, yakalanan çocuk bakın kendini nasıl savundu
Sevenlerini korkutan haber! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor

Korkutan gelişme! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
title