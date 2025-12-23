Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki AR-GE projeleri desteklenecek

Uluslararası çağrı programı kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çözüm geliştirecek projelere destek verilecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgilere göre, EUREKA Celtic-Next Kümesi, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uluslararası AR-GE projelerini destekliyor ve yeni nesil iletişim teknolojilerine odaklanıyor.

Dijital toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlayan küme, farklı ülkelerden şirketler, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin ortak projeler yürütmesini teşvik ediyor. Böylece, yeni ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirilmesine imkan tanınıyor.

Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uluslararası AR-GE projelerinin desteklenmesi ve yeni nesil iletişim teknolojilerine odaklanılması için çağrı programı başlatıldı.

Çağrı kapsamında 24 Nisan 2026'ya kadar, en az iki farklı EUREKA ülkesinden iki bağımsız kuruluşun ortaklığıyla başvuru yapılabilecek.

Çağrıya sunulacak proje fikirlerinin, telekomünikasyon ile bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilintili ve pazar odaklı olması önem taşıyor.

Bu kapsamda, 30 Ocak 2026 tarihinde Viyana'da Celtic-Next Eşleştirme Etkinliği düzenlenecek. Etkinlik için TÜBİTAK tarafından seyahat desteği de verilecek. Destek verilmesi uygun görülen başvuru sahibinin, etkinliğin gerçekleştirileceği ülkeye veya şehre ulaşımı için gerekli bilet bedeli karşılanacak. Bu desteğe, EUREKA kapsamındaki ilgili çağrılara başvurabilecek uygun şartları taşımak kaydıyla, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki firma temsilcileri başvurabilecek.