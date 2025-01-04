Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
Ne yağmur ne çamur! Hayranları AKM'ye akın etti
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri 2024 Yılını Rekor İhracatla Tamamladı

Uludağ İhracatçı Birlikleri 2024 Yılını Rekor İhracatla Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ İhracatçı Birlikleri 2024 yılı aralık ayında ihracatını yüzde 9 artırarak 3,65 milyar dolar seviyesine çıkardı. Yıl genelinde ise toplam ihracat yüzde 6 artışla 38,6 milyar dolara ulaştı. Otomotiv sektörü ihracatta lider oldu.

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2024 yılı aralık ayı ihracatı yüzde 9 artışla 3 milyar 651 milyon 549 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB'in 2024 yılındaki toplam ihracat tutarı ise önceki yıla göre yüzde 6 oranındaki artışla 38 milyar 637 milyon 29 bin dolara ulaştı. Bursa'nın ihracatını yüzde 83 oranındaki katkı ile otomotiv ve yan sanayi sırtladı.

İhracat rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "2024 yılı, küresel ekonomi açısından zorlu geçerken, global pazarda yoğun bir talep daralması yaşandı. Buna rağmen, ülkemiz yılı artan ihracatıyla bitirmiştir. Bunda şüphesiz ihracatçılarımızın önemli payı bulunmaktadır. Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak 2024 yılını da rekor ihracatla tamamlamış olmaktan mutluyuz" dedi.

OİB'in 2024 ihracatı 32,3 milyar dolar

Aralık ayında 3 milyar 110 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), 2024 yılındaki toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 7 artışla 32 milyar 330 milyon 397 bin dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında 95 milyon 808 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 2024 yılı ihracat toplamı da 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten 2024'de 863 milyon dolar ihracat

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) aralık ayı ihracatı 56 milyon 101 bin dolara ulaşırken, UHKİB'in 2024 yılı ihracat toplamı 862 milyon 945 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Aralık ayında, 30 milyon 919 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2024 yılında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5'lik artışla toplam 312 milyon 71 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.Aralık ayında, 12 milyon 664 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2024 yılında 206 milyon 496 bin dolarlık dış satışa imza attı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
img

Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
img

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Küs olduğu babasının cenazesine katılamayacak
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.