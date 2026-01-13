Haberler

Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor

Güncelleme:
Uludağ'da kar kalınlığının 95 santimetreyi bulmasıyla, UEDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarında enerji sürekliliğini sağlamak için arazi araçları ve sepetli araçlarla çalışıyor. Ekipler, dijital teknolojiler kullanarak 24 saat kesintisiz hizmet vermekte.

Yoğun kar kağışının etkili olduğu Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji zorlu koşullarda mesai yapıyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, kar kalınlığının 95 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da yoğun kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek olası arızalara karşı enerji sürekliliğini sağlamak için sepetli araçların yanı sıra arazi araçlarıyla görev yapıyor.

Uludağ ve bölgesinde 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğundaki hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan, bu yıl oteller bölgesindeki tüm havai hatları yer altına alan UEDAŞ, SCADA sistemiyle de şebekenin ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlıyor.

UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, gazetecilere, sezonun açılmasıyla ekiplerin de nöbetlerinin başladığını söyledi.

Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluştuğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ'da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 7/24 sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra dron ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz."

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Ekonomi
