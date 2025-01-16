Uludağ'da sömestr öncesi tatilciye müjde

Uludağ'da sömestr öncesi ücretler yarıya çekildi okullar tatile girmeden yoğunluk başladı

Yeni yılı bay geçen Uludağ'da umutlar sömestre bağlandı

BURSA - Az kar az müşteri ile yılbaşını neredeyse bay geçen Uludağ'da umutlar sömestır tatiline bırakıldı. Yılbaşından ders çıkaran Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yaklaşan sömestır öncesi fiyatlar yarı yarıya aşağıya çekildi.

1 ay erken başlayan sezonu sömestır tatili ile fırsata çevirmeyi hedefleyen otel işletmecileri yılbaşına oranla fiyatlarında yüzde 50'lik bir indirime gitti. Gecelik 15 bin TL olan otel odaları 5 bin TL fiyatları ile büyük bir bölümü öğrenci olan tatilcilere kiralandı. Sömestırda yüzde 100 doluluk bekleyen işletmeciler 1980'li yılları andıran Uludağ'da uzun bir aranın ardından ilk defa bu kadar yoğun bir sezonun yaşandığını söyledi.

Okullar tur üzerine tur düzenliyor

Cuma günü tüm okullar sömestır tatiline girmeye hazırlanıyor. Uludağ'daki avantajlı fiyatları kaçırmak istemeyen tur şirketleri okullar genelinde Uludağ'a turlar düzenleyip öğrencilerin uygun fiyatla tatil yapmasını sağlıyor. Somestır tatili için Otobüslerle Uludağ'a gelen öğrenciler Zirvedeki kalabalığın en büyük kısmını oluşturuyor. Sometır tatili boyunca yapılacak gençlik festivalleri ve konserler öğrencilerin bu yıl Uludağ'ı tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri. Ayrıca buna yapılan son fiyat indirimleri ile ucuzlayan konaklama, kayak hizmetleri ve kolay ulaşımda eklenince Uludağ'ı tercih etmek öğrenciler için kaçanılmaz oluyor.

Kayak ders ücretlerininde fiyatı düştü

Türkiye genelinde 450 tane kayak öğretmeninin 220 tanesi Uludağ'da aktif görev yapıyor. 5 senedir istedikleri yoğunluğa ulaşamadıklarını belirten kayak öğretmenleri bu yıl 1 ay erken başlayan sezonu iyi değerlendirmek için sömestır öncesi diğer kayak merkezlerine oranla fiyatlarında indirime gitti. Yılbaşına oranla fiyatları yüzde 30, yüzde 40 geri çektiklerini anlatan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Sömestr tatilinde beklentimiz çok yüksek. Burada işletmecilere ve otelcilere büyük görev düşmekte. İşletmeciler fiyatları çok fazla yükseltmedi. Bizde eğitmenler olarak ülkemizdeki krizi göz önünde bulundurarak ders fiyatlarında çok fazla bir artış yapmadık. Tatilcinin eli devamlı cebine gitmemeli. Hocaya, kayak odasına ve skipassa ayrı ödeme yapmamalı. Biz eğitmenler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Fiyat olarak yüzde 30-40 civarında bir oynama oldu. Bunu yapmak zorundayız çünkü sezonu bir daha geri getiremiyorsun" dedi.

Uludağ bu yıl 80'li yılları andırıyor

Bu yıl Aralık ayında kar yağışının başladığı Uludağ'da son iki gündürde aralıksız kar yağışı devam ediyor. Cuma günü başlayacak somestır tatili öncesi zirvede kar kalınlığı 70 santimetrenin üzerine çıkmış durumda. Uludağ'ın bu sezon Aralık ayında başlayan kar yağışıyla 1980'li yılları hatırlattığını aktaran Yahya Usta, 2 yıl pandemi süreci, daha sonrasında ülkemizde yaşadığımız deprem ve kurak geçen kış sebebiyle olumsuz sezonlar geçirdik. Bu yıl 15 Aralık itibariyle sezon açıldı. Uludağ bize şu an 80'li yılları andırıyor. Kar kalınlığı yaklaşık 70 santim civarında. Saha insanı olarak biz hep en erken kar Uludağ'a düşer, en geç Uludağ'dan kalkar diyoruz. Uludağ 15 Aralık'tan beri bize 80'li yılları hatırlatıyor" dedi.

"Otelde konaklayan tatilci kayağa ve skipassa para ödememeli, kendi insanımızı kendi ülkemizde tutmamız lazım"

Kars, Kayseri ve Erzurum gibi diğer kayak merkezlerine gitmek isteyenlerin tüm günlerinin havalanlarında geçtiğini ifade eden Usta, Uludağ'a İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelenler günübirlik bile kayak yapabiliyor. Ulaşım masrafları önemli gidiş-dönüş ciddi rakamlara tekabül ediyor. Ulaşım masrafları ile Uludağ'da konaklama yapılabiliyor. Bunlar Uludağ için önemli bir avantaj. Bunun yanında eksiklerimiz de var Uludağ'da en büyük eksikliklerimizin biri ışıklandırmanın az olması. Birkaç noktada ışıklandırma var ama yeterli değil. Otelde konaklama için öğleden sonra geliyorlar. 2 saat kayak kayıyor gün bitiyor. Işıklandırma yeterli seviyede olursa akşama kadar uzatabiliriz. Gelen vatandaşlar tatili doya doya yapmış olur. Skipass, kayak, eğitim için ayrı ayrı ücret ödeniyor. Bu ücretlerin otel konaklaması içerisinde alınması gerekiyor. Bunun örneği şu an Erzurum'da var. Çünkü 2 çocuklu bir aile hepsini ayrı ayrı almak zorunda. Öğretmenler olarak korsan eğitmenler konusunda sıkıntımız var. Biz elimizden geldiğince önüne geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da bilinçlendiriyoruz. Sakatlık olunca tekrar geriye dönüşün olmuyor. Günü birlikçilerden şikayet edenler oluyor. Bu ülke hepimizin. Tabi ki günü birlikçiler de olacak. Ama sahaları ayırmak gerekiyor. Bir düzenleme yapılması lazım. Pist güvenliğinin olması gerekiyor. Tesislerde sıra oluşuyor ama düzenli sıralama olursa biz bunun üstesinden geliriz. Kendi insanımızı kendi ülkemizde tutmamız lazım" diye konuştu.

Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği başladı. Uludağ'daki esnaf da hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.