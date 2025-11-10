Ülker Bisküvi, IFC'den Aldığı Kredinin Vadesini 5 Yıl Uzattı

Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) aldığı 75 milyon avroluk kredi anlaşmasının vadesini 5 yıl uzattı.

Türkiye'nin lider gıda şirketlerinden Ülker Bisküvi, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Şirket, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 2024 yılında imzalanan 75 milyon avroluk kredinin vadesini 5 yıl uzatmak üzere yeni bir sözleşme imzaladı. Vadede anapara ödemeli kredinin kullanım amacı, sözleşmenin orijinal şartlarında belirtildiği şekliyle devam edecek. - İSTANBUL