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Ülker Bisküvi 2025'in İlk Çeyreğinde 27 Milyar TL Ciro Elde Etti

Ülker Bisküvi 2025'in İlk Çeyreğinde 27 Milyar TL Ciro Elde Etti
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Ülker Bisküvi, 2025 yılının ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile kapatarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, zorlu ekonomik koşullara rağmen sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE'nin önde gelen gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2025 yılının ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile bitirdi.

Ülker Bisküvi'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 27 milyar TL ciro ile kapattı. Şirket aynı dönemi yüzde 20,3 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı ile bitirdi.

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Jeopolitik ve ekonomik zorlu koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile tamamladık. Türkiye ekonomisine istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik iş yapış şeklimizin merkezinde yer alırken, yaptığımız çalışmalar ulusal ve uluslararası platformlarda da endeks birincilikleri ve ödüllerle takdir görüyor. İnovasyon sektörümüz için vazgeçilmez. Değişen tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum sağlamak için çalışıyoruz. Tüketici davranışlarını, trendleri, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, iki Ar-Ge merkezimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.

"Üretim süreçlerimizdeki dijitalleşmeyle verimliliğimizi artırıyor, gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği en üst seviyeye taşıyoruz. Artan gıda talebine, sürdürülebilir tarım ve ham madde tedariki adımlarımızın yanı sıra ileri veri analitiği, otomasyon sistemleri ve yapay zeka destekli süreçlerle yanıt veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri sistemimize entegre etmeye devam ederek, operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de sektörümüzün lideriyiz. Suudi Arabistan ve Mısır'da bisküvi pazarında lider konumdayız. Kazakistan ve Orta Asya'da büyümemiz sürüyor. Ülkemize ve paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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