Ülke Kalkınmasında Kadın Çiftçilerin Önemi Vurgulandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü nedeniyle yayımladığı mesajında, ülke kalkınmasında üretimin her alanında kadın çiftçilerin büyük emeğinin bulunduğunu açıkladı.

Baştuğ açıklamasında, "Kadınlarımız, annelik gibi kutsal bir görevi yerine getirmenin yanında, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak tarımsal üretimin her aşamasında yer alarak büyük bir yükü omuzlarında taşıyorlar. Toprağın bereketiyle buluşan emektar elleriyle sofralarımıza nice nimetler taşıyan, Ülkemizin kalkınmasına katkı sunan kalplerindeki sevgiyi ellerinin bereketi ile harmanlayan dokunduğu toprağı güzelleştirerek tohumu ürüne dönüştüren, tarımsal üretim için yaz-kış demeden çalışan, ailesine olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı veren kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın çiftçiler günü kutlu olsun" dedi. - MUĞLA