Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, mesajında, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir. Onların emeği ve gayretleriyle büyüyen nesiller, Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sunmaktadır. Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık ve başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.