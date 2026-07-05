Bakan Uraloğlu'ndan 'Geleceğin Mührü' vurgusu
"Her eserimiz, Türkiye Yüzyılı'nın yarınlara bıraktığı güçlü bir izdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu iz, 'Geleceğin Mührü' olarak büyümeye devam ediyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu.
Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Eserlerimizle bugüne güç, vizyonumuzla yarınlara istikamet veriyoruz. Her eserimiz, Türkiye Yüzyılı'nın yarınlara bıraktığı güçlü bir izdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu iz, 'Geleceğin Mührü' olarak büyümeye devam ediyor."
Kaynak: AA / Serhat Tutak