Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Makhkamov ile görüştü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile bir araya gelerek ulaştırma projelerinde işbirliği ve stratejik ortaklık hedeflerini değerlendirdi. İki ülke arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile bir araya geldi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı Makhkamov ve heyetini Bakanlık'ta misafir ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma projelerimizdeki işbirliğimizi, stratejik ortaklık hedeflerimizi ve sektördeki gelecek vizyonumuzu kapsamlıca değerlendirdik. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile Özbekistan Karayolları Komitesi arasında yeni bir işbirliği dönemini başlatan mutabakat zaptını imzaladık. Ortak tarih ve kültürle birbirine bağlı iki kardeş ülke olarak, ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmeye ve bağlarımızı her alanda büyütmeye kararlıyız."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı