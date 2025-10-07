Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan X Platformundaki Erişim Sorunu Hakkında Açıklama
Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda yaşanan dünya genelindeki erişim sorununa ilişkin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin inceleme yürüttüğünü duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda dünya genelindeki erişim sorununa ilişkin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin inceleme yürüttüğünü bildirdi.
Sayan, NSosyal hesabından, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
ABD merkezli sosyal medya platformu X'te, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirten Sayan, "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi