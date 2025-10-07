Haberler

Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan X Platformundaki Erişim Sorunu Hakkında Açıklama

Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda yaşanan dünya genelindeki erişim sorununa ilişkin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin inceleme yürüttüğünü duyurdu.

Sayan, NSosyal hesabından, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

ABD merkezli sosyal medya platformu X'te, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirten Sayan, "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
