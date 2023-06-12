Ukraynalı Genç, 5 Avroluk Kazı Kazandan 500 Bin Avroluk İkramiye Kazandı

Ukraynalı bir genç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynadığı 5 avroluk kazı kazandan 500 bin avroluk ikramiye elde etti. Talihlinin cinsiyetinin erkek, yaş aralığının 18-24 olduğu ve bir yıldır Brüksel'de yaşadığı bildirildi.

Ukraynalı bir genç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynadığı 5 avroluk kazı kazandan 500 bin avroluk ikramiye elde etti.

Belçika Ulusal Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı bir mülteciye, oynadığı 5 avro değerindeki kazı kazandan 500 bin avroluk ödül çıktığı duyuruldu.

Talihlinin cinsiyetinin erkek, yaş aralığının 18-24 olduğu ve bir yıldır Brüksel'de yaşadığı bildirilen açıklamada, Ukraynalı gencin, savaş bittiğinde ülkesine dönmeyi ve bu parayla yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak istediğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ulusal Piyango İdaresi Sözcüsü Joke Vermoere'nin "Duyguları çok karışıktı. Aklı, Ukrayna'daydı. Ülkesi bu haldeyken sevinmesi elbette zordu ancak aynı zamanda kazandığı için de çok mutlu ve umut doluydu." ifadelerine yer verildi.