'Uğursuz yalı'nın son sahibine de haciz geldi

İstanbul Bebek sahilinde yer alan "Sadıkoğlu Yalısı" yeni sahiplerinin ekonomik sıkıntılar yaşaması dolayısıyla "uğursuz" olarak anılmaya başladı.

5 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT İÇİN YALIYI SATTI

Yalıya adını veren Sadıkoğlu Ailesi'nin üyesi Kahraman Sadıkoğlu, Dubai'de yaptığı bir işte yaşadığı sorun nedeniyle 5 milyon dolarlık teminatı ödeyebilmek için aile yalısını satmak zorunda kaldı.

YALIYI SATIN ALDIKTAN SONRA İŞLERİ BOZULDU

Ünlü iş insanı Emin Hitay'ın yalıyı satın almasının akabinde işler bozuldu. Hitay 2019 yılında yalıyı 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a sattı.

YALININ SON SAHİBİNE DE HACİZ

Sabah'ın haberine göre; yalının yeni sahibi Bahadır'a ise önceki hafta haciz geldi. Bahadır'ın Katar'da yaptığı inşaatta çalıştırdığı işçileri tazminatsız işten çıkardığı ve işçilerin açtıkları davayı kazandığı öğrenildi. İşçilerin avukatı da geçtiğimiz hafta polis eşliğinde yalıya gelerek haciz işlemi başlattı.

Yalıyı satın alanların art arda yaşadığı sorunların akabinde sosyetede yalının "uğursuz" olduğu iddiaları konuşulmaya başladı.