Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Güncelleme:
Elektrikli araç sahibi bir vatandaş, aracın ekranının çalışmaması nedeniyle video çekip duruma tepki gösterdi. Yüksek bedel ödeyerek aldığı araçta yaşanan arıza sosyal medyada gündem oldu.

  • Bir Mercedes EQB sahibi, aracın multimedya ekranının çalışmadığını sosyal medyada paylaştı.
  • Araç sahibi, bu aracı satın almak için 1,5 kilo altın bozdurduğunu belirtti.
  • Elektrikli araç kullanıcıları, yüksek maliyetli araçlardaki teknik sorunların kabul edilemez olduğunu ve markalardan daha güçlü teknik destek talep ettiklerini ifade etti.

Elektrikli araç sahibi bir vatandaş, yaşadığı ekran arızasını sosyal medyada paylaşarak duruma isyan etti. Aracın multimedya ekranının çalışmadığını belirten vatandaş, yüksek bedel ödeyerek satın aldığı araçta böyle bir sorunla karşılaşmanın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

"ARACIN SON HALİ BU"

Paylaşımında farklı markalarda yaşanan elektriksel sorunlara da göndermede bulunan araç sahibi, "Peugeot, TOGG elektriksel hata problemi yaşayanları konuşuyoruz ama bakın Mercedes'in hali… Çalışmıyor. Uğruna 1,5 kilo altın bozdurduğumuz Mercedes EQB'nin son hali bu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan arızanın ardından yetkili servis süreci ve sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Elektrikli araç kullanıcıları, yüksek maliyetli araçlarda bu tür teknik sorunların kabul edilemez olduğunu belirterek markalardan daha güçlü teknik destek talep etti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

togg daha sağlam

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

MAŠALLAH KANKA 1,5 KILO ALTININ OLDUGUNA VE BOZDURABILDIGINE GÖRE SENDE 2 -3 KILO DAHA VARDIR:))) HIÇ AGLAMA BOZDUR BOZDUR HARCA!!! MILLET METELIGE KURŠUN ATIYO BUNDAN HABERIN VARMI !!!!?

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalil daş:

1.5 kilo altına 10 tane mondeo alırım taş gibi

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

evinde kağnı yok galeride araba beğenmez.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Halıcıoğlu:

Marko paşa bu deyimin çok uymadı sanki ha :)

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kimbilir belki arabaya virüslü USB taktı.... türkler çok sever arabanın beynini değiştirmeyi...seri yazılımı silip merdiven altı sofware yüklemeyi..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Halıcıoğlu:

Markos zorlama istersen, iyice sıvıyorsun çünkü

yanıt0
yanıt0

title