Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Elektrikli araç sahibi bir vatandaş, yaşadığı ekran arızasını sosyal medyada paylaşarak duruma isyan etti. Aracın multimedya ekranının çalışmadığını belirten vatandaş, yüksek bedel ödeyerek satın aldığı araçta böyle bir sorunla karşılaşmanın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

"ARACIN SON HALİ BU"

Paylaşımında farklı markalarda yaşanan elektriksel sorunlara da göndermede bulunan araç sahibi, "Peugeot, TOGG elektriksel hata problemi yaşayanları konuşuyoruz ama bakın Mercedes'in hali… Çalışmıyor. Uğruna 1,5 kilo altın bozdurduğumuz Mercedes EQB'nin son hali bu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan arızanın ardından yetkili servis süreci ve sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Elektrikli araç kullanıcıları, yüksek maliyetli araçlarda bu tür teknik sorunların kabul edilemez olduğunu belirterek markalardan daha güçlü teknik destek talep etti.