Balıkesir Üniversitesi'nde UFEST kapsamında DHMİ standına büyük ilgi

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen UFEST etkinliğinde öğrenciler, havacılık sektöründeki temsilcilerle bir araya geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi standı yoğun ilgi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da katıldı.

Balıkesir Üniversitesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen UFEST kapsamında öğrenciler bir hafta boyunca sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen fuarda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) standı öğrencilerden büyük ilgi gördü.

UFEST'e DHMİ standına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer ile çok sayıda katılımcı ziyaret etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler havacılık, hava yolu ulaşımı ve hava kargoculuğu hakkında yetkililerden biligiler aldılar.

Balıkesir Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, hava ulaşımı ve bölgenin havacılık sektöründeki önemine ilişkin öğrencilere sunum yaptı. Ödemiş, bölgedeki havacılık faaliyetlerinin gelişimi ve öğrencilere sunulan kariyer fırsatları hakkında bilgiler verdi. Stantta ayrıca Edremit Ticaret Odası'nın katkılarıyla ziyaretçiler küçük hediyeler sunuldu. - BALIKESİR

