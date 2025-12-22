Haberler

UEDAŞ, sokak lambalarında led dönüşüm sürecini başlattı


UEDAŞ, enerji verimliliği ve modern şebeke yönetimi hedefleri doğrultusunda LED Armatür Dönüşüm Projesi'ni başlatıyor. Proje kapsamında 5 yılda 256 bin LED armatür montajı gerçekleştirilecek. UEDAŞ, bu dönüşüm ile şehir aydınlatmasını güvenli ve çevre dostu hale getirmeyi hedefliyor.

UEDAŞ, enerji verimliliği ve modern şebeke yönetimi hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği LED Armatür Dönüşüm Projesi ile şehir aydınlatmasında yeni bir dönemi başlatıyor.

Ocak 2025'te yürürlüğe giren "Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran UEDAŞ, LED dönüşümünde dağıtım şirketleri arasında öncü konuma yükseldi. Proje kapsamında LED armatürlerin uzun ömürlü, düşük bakım maliyetli ve çevre dostu yapısı sayesinde hem enerji kayıpları azaltılıyor hem de şehirlerin gece görünümü daha güvenli ve modern hale getiriliyor.

5 yılda 256 bin led armatür montajı

TEDAŞ tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda UEDAŞ, 2025 yılı içerisinde yeni tesis ve dönüşüm çalışmaları kapsamında 28 bin 453 adet, takip eden dört yıl boyunca ise her yıl 56 bin 906 adet olmak üzere, toplamda 256 bin 76 adet LED armatür montajı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Dönüşüm yapılacak direklerin tespiti, malzeme ve maliyet planlaması, teknik şartname ve sözleşme süreçlerini kapsayan kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Sahadaki tüm süreçlerin etkin şekilde izlenebilmesi amacıyla geliştirilen dijital sistem ve tablet uygulamaları sayesinde, iş takibi canlı ve şeffaf biçimde gerçekleştiriliyor.

"Enerji verimliliğinde örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz"

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, 13 Ekim 2025'te Bursa Nilüfer'de başlatılan ve aralıksız devam eden proje ile ilgili,"LED armatür dönüşüm projemiz, şehirlerimizin güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını esas alan bütüncül bir dönüşüm projesi. Dijital altyapı ile desteklediğimiz bu süreç sayesinde sahadaki her adımı anlık olarak izleyebiliyor, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışıyla ilerliyoruz. UEDAŞ olarak enerji verimliliğinde ve modern şehir aydınlatmasında sektörümüze örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirmekten gurur duyuyoruz."

UEDAŞ tarafından yürütülen LED armatür dönüşüm çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği öncelikleri gözetilerek kesintisiz şekilde sürdürülürken, proje tamamlandığında bölgedeki aydınlatma altyapısının daha güvenli, modern ve çevre dostu bir yapıya kavuşması hedefleniyor. - BURSA

