UEA üyeleri daha fazla stratejik petrol rezervi bırakmaya hazır olduklarını bildirdi

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, UEA üyesi ülkelerin akaryakıt piyasalarındaki baskıyı hafifletmek için ihtiyaç duyulması halinde stratejik petrol rezervlerinden daha fazla kaynak bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. UEA üyesi ülkelerin acil durum petrol stoklarının hala yaklaşık 1,1 milyar varil seviyesinde bulunduğu ve bu miktarın 200 milyon varilden fazlasını dizel stoklarının oluşturduğu kaydedildi.

ABD-İran çatışmaları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin aksaklığa uğramasıyla küresel enerji piyasasında yaşanan fiyat şokunu hafifletmeye yönelik uluslararası çabalar sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üyesi ülkelerin hükümetlerinden temsilciler bugün bir toplantı gerçekleştirdi. UEA Başkanı Fatih Birol toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, üye ülkelerin akaryakıt piyasalarındaki baskıyı hafifletmek için ihtiyaç duyulması halinde stratejik petrol rezervlerinden daha fazla kaynak bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Birol, ülkelerin hala önemli miktarda ham petrol ve işlenmiş petrol ürünü rezervine sahip olduğunu belirterek, gerekli görülmesi halinde bu stokların piyasaya sürülmeye devam edileceğini bildirdi. Birol ayrıca, dizel akaryakıt piyasalarındaki arz sıkıntılarına dikkat çekerek, mevcut şartlar elverdiği ölçüde stratejik rezervlerden dizel stoklarının serbest bırakılmasına öncelik verilmesi konusunda üye ülkelerin destek verdiğini söyledi.

Toplantıda üyelerin Mart 2026 tarihli kolektif eylem planı kapsamındaki petrol stok salımının hızlandırılmasını desteklediğini belirten Birol, taahhüt edilen miktarın en kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığını kaydetti. Birol, ülkelerin Mart 2026 tarihli plan kapsamında taahhüt ettiği 400 milyon varillik toplam miktarın şimdiye kadar 325 milyon varillik bölümünü stratejik rezervlerden piyasaya sunduğunu belirtti. UEA üyesi ülkelerin acil durum petrol stoklarının hala yaklaşık 1,1 milyar varil seviyesinde bulunduğu ve bu miktarın 200 milyon varilden fazlasını dizel stoklarının oluşturduğu kaydedildi.

G7 ülkeleri, 4 ayda 100 milyon varil kaynağın serbest bırakılacağını bildirmişti

UEA'nın açıklaması, G7 üyesi ve ortak ülkelerin geçtiğimiz cuma günü küresel enerji piyasalarındaki arz sıkışıklığı ve hızla yükselen akaryakıt fiyatlarını hafifletmek amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 100 milyon varile kadar petrol ve petrol ürününü 4 aylık dönemde piyasaya sunma kararı almasının ardından geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim Cuma günü yapılan toplantının ardından söz konusu stok salımının UEA koordinasyonunda derhal başlatılacağını ve özellikle dizel stoklarının ilk 20 gün içinde önemli ölçüde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

G7 ülkelerinin kararı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, özellikle Avrupa ülkelerine stratejik dizel rezervlerini kullanmaları yönünde baskı yapmıştı. Washington, Avrupa'nın stoklarını piyasaya sürmemesi halinde ABD'nin dizel ihracatına kısıtlama getirebileceği mesajını vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı