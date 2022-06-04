Ucuza hazine arazisi projesinde ilk adım atıldı! Bakanlık, 32 ilde 385 arsayı satışa çıkardı - Haberler

Son dönemde artan konut ve kira fiyatları sonrası harekete geçen hükümet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yeni bir proje hazırladı. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan çalışma kapsamında büyükşehirlerdeki Hazine arazileri, düşük maliyetle vatandaşlara sunulacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek.

YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI

Bakanlık, söz konusu proje için ilk adımı attı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. Ödemede ise net yüzde 20 indirim fırsatı sunan bakanlığın, buradan elde edilen geliri Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine aktararak konut sorununa da çözüm üretmesi planlanıyor.

ARSALAR KDV'DEN MUAF

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Taşınmazların satışında sunulan vade imkanında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

SATIŞA SUNULAN ARSALAR HANGİ İLLERDE

Yatırım için sunulan arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.

AÇIK ARTIRMA 14-15 HAZİRAN'DA

Vatandaşlar, 14-15 Haziran 2022 tarihinde 32 ildeki arsa satışı için Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlayabilecek.

"ÖDEME ŞARTLARI UYGUN"

Araziyi yerinde görmeye geldiğini söyleyen Vecihi Özçam, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 32 ilde 385 muhtelif araziyi açık artırmayla satışlarını gördük. Arazileri yerinde görmeyi tercih ettik. Gayet uygun şartlarla yüzde 25 peşin 24 ay taksitle gayet iyi şartlarda açık artırma düzenleniyor. Açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Ödeme şartları konusunda uygun. Tabii yerlerine bakmak lazım. Buradan sonra da İzmir ve Konya'da olan arazileri de gidip yerinde görmek istiyoruz. Yerleri uygun olan arazileri yatırımla ilgili olarak tabii ki düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"BU FIRSAT HER ZAMAN ELE GEÇMEZ"

Uzun zamandır arsa aradığını belirten Celal Erbaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. 14-15 Haziran'da satış yapılacağı söylenildi. Biz de uzun zamandır arsa arıyorduk. Bu arsa arayışımız için bu şekilde bize daha avantajlı geldi. İnşallah 14-15 Haziran tarihlerinde biz de güzel bir arsa bulur ve o arsaya kendi evimizi yaparız diye düşünüyoruz. Tabii ki yatırım yapacağım çünkü bu fırsat her zaman ele geçmez. Çok iyi ve güzel bir proje. En azından düşük gelirli insanlar da ev sahibi olabilecek. Yüzde 25 pay verip 2 yılda da bunun ödemesi olacağı için insanlar taksitle daha rahat ödeyebilir. İstanbul, Konya, İzmir gibi yerlerde arsa bulmak çok zor ama devlet arazileri satışa sundu, güzel bir fırsat ve bence bu fırsatı herkesin en iyi şekilde değerlendirmesini isterim" şeklinde konuştu.