Ucuz fiyatlarıyla kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye'ye pazarına girmek için kolları sıvadı

Ucuz fiyatlarıyla bilinen ve kasalarında uzun kuyruklar oluşan Primark, Türkiye pazarı için araştırma yapıyor. Yıllardır birçok yerli yatırımcının Türkiye'ye getireceği öne sürülen Primark, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye özel bir ekip gönderdi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bu ekip İstanbul'daki önde gelen AVM'lerin yatırımcılarıyla görüştü, Bağdat Caddesi gibi önemli alışveriş caddelerini inceledi ve büyük şehirleri gezdi.

TÜRK PARTNER DÜŞÜNMÜYOR

Primark ekibinin görüştüğü AVM'lerin yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre; Primark, Türkiye pazarına kendisi girmeyi planlıyor. Türk partner düşünmüyor. Gümrük mevzuatı ve kurlardaki belirsizlik yüzünden tarih vermek istemiyor ama Türkiye pazarı için ciddi araştırma yapıyor.

AVRUPA VE AVRUPA'DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Ürün yelpazesinde kadın giyim, iç giyim, çocuk giyim, erkek giyim, ayakkabı, aksesuar, çorap, güzellik ve ev eşyaları yer alan Primark, 1969 yılında İrlanda Dublin'de Arthur Ryan tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılında Amerika pazarına girdi. En büyük mağazasını 2019 yılında İngiltere Birmingham'da açtı. Binden fazla kişinin çalıştığı,160 bin metrekarelik alana sahip 5 katlı bu mağazanın içinde güzellik merkezi, berber ve Disney temalı kafe bulunuyor. Bugün Avrupa ve ABD'de 400'ün üzerinde mağazasıyla faaliyet gösteriyor. 65 bin çalışanı olan şirket, 2022 yılında Romanya'da mağaza açacağını anons etti. Şirketin büyüme planları yaptığı ülkeler ise ABD, Fransa, İtalya ve İspanya.

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