Haberler

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Aydın'da incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın'ın Söke ilçesinde yangından etkilenen zeytinlik alanlarda incelemeler yaparak üreticilerle bir araya geldi ve afetlerin tarımsal üretime zarar verdiğini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın'ın Söke ilçesinde yangından etkilenen zeytinlik alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayraktar, 22 Haziran'da Pamukçular Mahallesi'nde çıkan yangından etkilenen üreticilerle bir araya geldi.

Yangında zarar gören üreticilerin yanlarında olduklarını belirten Bayraktar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riskinin de yükseldiğine dikkati çekti.

Şemsi Bayraktar, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyerek şunları söyledi:

"Afetlerden zarar gören üreticilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu afetler sadece çiftçimize değil, tarımsal üretime de ciddi zarar veriyor. Amacımız, üreticilerimizin üretime devam etmesini sağlamak. Çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde kaybettiğimiz her çiftçi, gıda enflasyonuna sebebiyet verecektir. Bu nedenle üreticilerimize destek verilmesi büyük önem taşıyor."

Bayraktar'a, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ve üreticiler eşlik etti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi

Kapılar açılınca hücum ettiler
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasının kritik ismi Umut Altaş ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı

6 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı