Haberler

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa'da olumsuz hava koşullarından etkilenen çiftçilerle buluştu

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa'da olumsuz hava koşullarından etkilenen çiftçilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa'nın Birecik, Suruç ve Bozova ilçelerinde olumsuz hava koşullarından zarar gören çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve devlet desteği ile borç yapılandırması çağrısında bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa'nın Birecik, Suruç ve Bozova ilçe kırsalında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

Birecik, Suruç ve Bozova ilçelerinde üreticilerin talep ve önerilerini dinledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bayraktar, son yıllarda çok sayıda afetin üst üste görüldüğünü söyledi.

Zarar gören üreticilerin devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerinde çiftçilerimizle buluşmaya gayret gösteriyorum. Gördüklerimizi de çiftçilerimizin taleplerini de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlara intikal ettiriyoruz. İnşallah bu afetten zarar gören çiftçilerimize de yardım alırız. Onların borçlarının yapılandırılmasını sağlarız. Geçen sene bu bölge büyük bir kuraklık yaşadı. Bu sene yağışlarda bir artış görülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de en fazla yağış alan bölgemiz oldu, bu artış sevindirici. İnşallah buğdaya da iyi bir fiyat alırız. Tabii maliyetleri dikkate alan bir fiyat vermesini de hükümetimizden bekliyoruz. Üreticimiz de önümüzdeki yıl tarlasında daha çok iştahlı olur."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı

Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor