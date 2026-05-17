TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa'da olumsuz hava koşullarından etkilenen çiftçilerle buluştu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa'nın Birecik, Suruç ve Bozova ilçe kırsalında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

Birecik, Suruç ve Bozova ilçelerinde üreticilerin talep ve önerilerini dinledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bayraktar, son yıllarda çok sayıda afetin üst üste görüldüğünü söyledi.

Zarar gören üreticilerin devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerinde çiftçilerimizle buluşmaya gayret gösteriyorum. Gördüklerimizi de çiftçilerimizin taleplerini de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlara intikal ettiriyoruz. İnşallah bu afetten zarar gören çiftçilerimize de yardım alırız. Onların borçlarının yapılandırılmasını sağlarız. Geçen sene bu bölge büyük bir kuraklık yaşadı. Bu sene yağışlarda bir artış görülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de en fazla yağış alan bölgemiz oldu, bu artış sevindirici. İnşallah buğdaya da iyi bir fiyat alırız. Tabii maliyetleri dikkate alan bir fiyat vermesini de hükümetimizden bekliyoruz. Üreticimiz de önümüzdeki yıl tarlasında daha çok iştahlı olur."