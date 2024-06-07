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Araç muayene ücretlerinde kredi kartı komisyonu ortalığı karıştırmıştı! TÜVTÜRK iddialara yanıt verdi

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TÜVTÜRK, araç muayene ücretlerinin banka kartı ve kredi kartıyla ödenmesinde herhangi bir ek ücret alınmadığını belirterek, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yılbaşında araç muayene ücretlerine yapılan yüzde 58 zammın vatandaşların tepkisini çekmişti. Zammın ardından araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile yapılan ödemelerde alınan ek ücrette büyük tepki çekti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Zaten muayene ücretlerine yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. Haksız ve yasal olmadan ortalama en düşük komisyon ücreti olarak 50 TL alınıyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli" demişti. TÜVTÜRK ise artan şikayetlere "Komisyon almıyoruz. Onun adı hizmet bedeli" cevabını verdi.

Konuyla ilgili itirazlar yükselince Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklama yaparak mağduriyetin giderilmesini istedi.

"İADE EDİLMELİ"

Palandöken "Otobüs, kamyon, çekici ve tankerden 2 bin 462 TL ücret alınıyor. Yine aynı şekilde bu araçların egzoz muayene fiyatı 180 TL'den 256 TL'ye çıktı. Bu parayı nakit ödediğiniz zaman ek bir masraf yok ancak vatandaşlarımız ödemelerini kredi kart ile yaptıklarında araç muayene ücretine göre kart komisyonu kesiliyor. Haksız ve yasal olmadan ortalama en düşük komisyon ücreti olarak 50 TL alınıyor. Bu ek ücretler iade edilmeli ve denetimler artırılmalı" çağrısında bulundu.

TÜVTÜRK, araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde banka kartı ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmadığını belirterek, komisyon alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TÜVTÜRK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

TÜVTÜRK, basında yer alan "TÜVTÜRK'ün kredi kartı komisyonu aldığına" dair haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya göre, araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35'inci maddesine göre 2004'te belirlenmiş olup, o tarihten itibaren her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılmak suretiyle düzenleniyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜVTÜRK arasında 2007'de imzalanan imtiyaz sözleşmesi uyarınca, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene hizmetlerine ilişkin ücret, nakit olarak tahsil edilirken, elde edilen gelirlerin yüzde 50'si doğrudan hazineye, ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'u ilgili kamu idarelerine aktarılıyor.

Öte yandan, gelen yoğun talep üzerine, araç muayene istasyonlarında nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartıyla ödeme imkanı 2021 itibarıyla hizmete sunuldu.

KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ

TÜVTÜRK, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (2)

Abdulkadir özdoğan:

96 TL fark ödedim. ne 50 sinden bahsediyorsunuz

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can erdemir:

Güya Almanlar yalan söylemezler. Yeni kalktıysa bilmiyorum ama kredi kartına fazla ücret kesiyorlardı.

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