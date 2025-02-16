Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören, dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören'in ödeyemediği 66 milyon liralık iki çeki nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. Marmara Cezaevi'ne gönderilen Demirören'e yönelik tutuklama kararının gerisinde ödeyemediği 66 milyon liralık iki çek yer aldı.

DEMİRÖREN AİLESİ BORCU ÖDEDİ

Bugün konuya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Demirören ailesi, söz konusu ödemeyi yaptı. Ödemenin yapılması ile birlikte, çek alacaklısı olan alacaklıların avukatı İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda, Demirören hakkındaki cezanın düşürülmesi talep edildi.

TAYFUN DEMİRÖREN HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, cezanın düşürülmesi yönünde karar verdi. Hakkında tahliye kararı verilen Tayfun Demirören'in bu akşam serbest kalması bekleniyor.