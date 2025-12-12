TÜSİAD tarafından YİK toplantısı öncesi kokteyl programı düzenlendi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı öncesi Ankara'da kokteyl programı düzenledi.

TÜSİAD tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen kokteyle, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve iş adamları katıldı. Kokteyl programında Genel Başkanlar ve milletvekilleri TÜSİAD Başkanı Ömer Aras ile sohbet etti. - ANKARA