TÜSİAD tarafından YİK toplantısı öncesi kokteyl programı düzenlendi
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi Ankara'da siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve iş insanlarının katılımıyla bir kokteyl programı düzenledi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı öncesi Ankara'da kokteyl programı düzenledi.
TÜSİAD tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen kokteyle, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve iş adamları katıldı. Kokteyl programında Genel Başkanlar ve milletvekilleri TÜSİAD Başkanı Ömer Aras ile sohbet etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi