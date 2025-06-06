TÜRMOB'dan Bilirkişilik Eğitimi Başvuruları Başladı

TÜRMOB'dan Bilirkişilik Eğitimi Başvuruları Başladı
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, bilirkişilik temel eğitimleri için başvuru kabul etmeye başladı. Eğitimler 24 saat sürecek ve başarılı katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (SÜRGEM) tarafından verilecek "bilirkişilik" eğitimine başvuruların başladığını bildirdi.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, hukuki bilgi kazandırılması ve pratik uygulama becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bilirkişilik temel eğitimleri, 12 saat teorik ve 12 saat uygulamalı olmak üzere en az 24 saat sürecek.

Bilirkişilere ayrıca 3 yılda bir defa olmak üzere, toplam 6 saatten az olmamak koşuluyla yenileme eğitimi verilecek.

Sicile kayıt tarihinden itibaren üçüncü yıl içinde yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler, yeniden bilirkişilik başvurusu yapamayacak.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara "katılım belgesi" verilecek.

Başvurular, "https://bilirkisilik.surgem.org.tr/" adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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