TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele İçin Yapısal Reformlar Gerekiyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin sadece denetimle değil, yapısal reformlar ve dijital altyapıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kartaloğlu, yaptığı açıklamada, gerek vergi mevzuatının gerekse vergi uygulamalarının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkin şekilde kullanılması gerektiğini ifade ederek, kayıt dışı ekonominin bir taraftan rekabet eşitsizliğine yol açarken diğer taraftan büyük ölçekli vergi kayıp ve kaçaklarına neden olduğunun altını çizdi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini bildiren Kartaloğlu, "Ancak söz konusu mücadelenin yalnızca saha denetimleri ile yürütülmesi, elde edilecek kazanımları istenen düzeye taşıyamayacaktır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sadece denetimle değil, yapısal reformlar ve dijital altyapıyla desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmeli"

Kamuoyunda "vergi affı" olarak bilinen uygulamaların kayıt dışı ekonomiyi besleyen en önemli sebepler arasında yer aldığını aktaran Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ciddi sekte vuran bu türden uygulamaları engelleyecek yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bu mücadele bütüncül yaklaşımla başta ekonominin çarklarını üretim, istihdam ve katma değer oluşturmak suretiyle döndüren iş dünyası ve meslek mensupları olmak üzere ilgili tüm paydaşların aktif katılımı ile başarıya ulaşabilecektir."

Vergi uygulamaları ve finansal teknoloji alanlarında dijitalleşmenin önemine de dikkati çeken Kartaloğlu, "Denetim çalışmalarının temel motivasyonu, cezalandırmaktan ziyade rehberlik edici, eğitici, proaktif bir yaklaşımla mükellefin vergiye gönüllü uyumunu artıracak nitelikte olmalıdır. Bu yaklaşımın sonucunda iş dünyası bir taraftan faaliyetlerini olağan seyrinde yürütürken diğer taraftan da sağlıklı vergi gelirlerinin toplanmasına önemli katkılar sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.