Türksat AŞ'nin fiber altyapı yatırımlarına uluslararası ödül

Güncelleme:
TÜRKSAT AŞ, Global Brands Magazine tarafından 'Kablolu TV ve Genişbant Hizmetlerinde Mükemmellik' ödülüne layık görüldü. Şirket, kablo altyapısında gerçekleştirdiği fiber ve GPON yatırımları sayesinde bu başarıyı elde etti.

TÜRKSAT AŞ, Global Brands Magazine tarafından, "Kablolu TV ve Genişbant Hizmetlerinde Mükemmellik" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜRKSAT AŞ, dünya genelinde en başarılı ve lider markaların inovasyon, hizmet kalitesi ve müşteri deneyimi gibi kritik parametrelerle değerlendirildiği, Global Brands Magazine tarafından verilen "Kablolu TV ve Genişbant Hizmetlerinde Mükemmellik" ödülünün sahibi oldu.

Dünya devlerinin marka faaliyetleri ve operasyonel verimlilik kriterleri doğrultusunda mercek altına alındığı değerlendirme süreci sonunda, şirketin ödülü almaya hak kazanmasında, kablo altyapısında hayata geçirdiği fiber ve GPON yatırımları etkili oldu.

TÜRKSAT AŞ kablo altyapısında başlattığı "Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi" kapsamında, kablo internet altyapısını eve kadar fiber teknolojisine dönüştürme çalışmalarını hızlandırmıştı. 2024 yılı sonunda 1 milyon haneye ulaştırılan eve kadar fiber hizmeti, 2025 sonunda 2 milyon haneye erişirken, GPON altyapısının toplamda 5,5 milyon haneye ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
