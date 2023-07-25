Türkmenistan, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasını engelleyen faktörlerin olmadığını belirtti

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasını engelleyen herhangi bir siyasi, ekonomik veya mali faktörün bulunmadığını belirtti. Bakanlık, projenin önemine dikkat çekerek, boru hattının ilerlemesinin pratik bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasını engelleyen herhangi bir siyasi, ekonomik veya mali faktörün bulunmadığını belirtti.

Bakanlık, Türkmen doğal gazının Batı'ya tedarik projesinin gerçekleştirilme olasılıklarına ilişkin uluslararası basındaki yorumlara ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.

"Objektif ve net bir açıklama gerekiyor" ifadesi kullanılan açıklamada, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin altyapısının, Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un 2007'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette Avrupa Birliği'nden (AB) liderlerle yaptığı görüşmelerde hazırlandığı ve 2008'de Türkmenistan ve AB arasında enerji alanında işbirliği ve mutabakat zaptının imzalandığı anımsatıldı.

Türkmenistan'ın Trans-Hazar Boru Hattı inşa fikrini hayata geçirmek için çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu amaçla Türkmenistan, Azerbaycan ve AB arasında ilgili enerji dairelerinin başkanlarından oluşan üçlü ortak mekanizma oluşturulmuştur." ifadesine yer verildi.

AB'nin Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni "gelecek vadeden" projeler listesine dahil etmesinin "doğal olduğu" belirtilen açıklamada, söz konusu boru hattının inşasının pratik bir şekilde ilerlediği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türkmenistan, doğal gaz boru hattının inşasını engelleyen siyasi, ekonomik ve mali faktörün olmadığına inanıyor. Aksine, Trans-Hazar Boru Hattı; ekonomik açıdan haklı, Avrasya'da enerji güvenliğinin sağlanmasına somut bir katkı sağlayabilen, Avrupalı ??tüketiciler için ham madde kaynaklarına uzun vadeli ve kesintisiz erişim sağlayan, geçiş tarafının bariz faydalarını ve çıkarlarını gözeten gerçekçi bir projedir."