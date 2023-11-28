Türkmenistan'da Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı Başladı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 'Agro Pack Turkmenistan 2023' adlı uluslararası gıda, ambalaj ve tarım fuarı başladı. Fuarda birçok ülkeden firmalar, ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'da "Agro Pack Turkmenistan 2023" adlı uluslararası gıda, ambalaj ve tarım fuarı başladı.

Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odası Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına hükümet üyeleri, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Ülkede ilk kez düzenlenen "Agro Pack Turkmenistan 2023" fuarında birçok ülkeden firmalar gıda, ambalaj ve tarım sektörlerindeki ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

Türkmenistan'ın Sanayi ve Ticaret Odası ile Türkiye'nin So Fuar şirketinin ortaklaşa organize ettiği fuarda sergilenen gıda, ambalaj makineleri, seracılık, tahıl depolama ve sulama sistemleri ürünleri, katılımcıların ilgisini çekti.

So Fuar Proje Satış Müdürü Celil Kuru, AA muhabirine, fuarcılık alanında tecrübeli firma olduklarını ve bu etkinliğe başta Türkiye olmak üzere Rusya, Hollanda, İran ve Özbekistan gibi birçok ülkeden firmaları getirdiklerini söyledi.

Amaçlarının Türkiye'deki üreticileri ve ticaretle uğraşan firmaların farklı ülkelerdeki pazarlarda bulunmasını sağlamak olduğunu dile getiren Kuru, "Bu anlamda Türkmenistan da bizim için değerli bir pazar. Türkmenistan'daki fuar sayılarımızı artırmak istiyoruz. Bu anlamda da bize desteğini esirgemeyen Türkmen Ticaret Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Odasına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Fuarda yer alan Türk firmaları, Türkmenistanlı ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Fuar, 30 Kasım Perşembe günü sona erecek.