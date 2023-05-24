Türkmenistan'da uluslararası demir yolu taşımacılığına ilişkin toplantı düzenlendi

Türkmenistan'da Uluslararası Demiryolu Transit Tarifeleri Anlaşması kapsamında 34. toplantı yapıldı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Aşkabat'ta düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Letonya, Moldova, Çek Cumhuriyeti, Tacikistan ve Rusya ile Demir Yolu İşbirliği Teşkilatı Komitesinden temsilciler katıldı.

Türkmenistan'da ilk kez düzenlenen toplantıda demir yolu ile transit yük taşımacılığının rekabet edebilirliğinin sağlanmasına ilişkin konular ele alındı.

Toplantının Demir Yolları İşbirliği Teşkilatının kilit üye ülkelerinden ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımda önemli bir stratejik konumda olan Türkmenistan'da düzenlenmesinin önemine dikkat çekilirken, kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarında taşıma hacminin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Ayrıca katılımcılar, demir yolu taşımacılığı ve lojistik gibi gelecek vadeden bir alanda işbirliğinin, dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve genel olarak sürdürülebilir kalkınma bağlamında pozitif entegrasyon süreçlerinde ayrılmaz bir faktör olduğunu belirtti.

Türkmenistan 1994'te Demir Yolu İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak, ulusal düzeyde demir yolu altyapısının uyumlu gelişimine ve bölgesel düzeyde tutarlı bir taşımacılık politikasının uygulanmasına dayalı strateji izlerken, Mayıs 2022'de Uluslararası Demiryolu Transit Tarifeleri Anlaşmasına katıldı.