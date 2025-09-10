Türkiye ve Portekiz Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz görüşmesinde, Portekiz hükümetinin ilerleyen yıllarda gerçekleştireceği yatırımlarda, Türk firmalarının aktif rol alma beklentisi ortaya koyuldu.

Bakanlığın, NSosyal hesabından, Bakanlar Bolat ve Luz ile heyetlerin görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye ve Portekiz ikili ticaret hacminin, 2024'te önemli bir ölçüde artarak 3 milyar dolara yükseldiği hatırlatılan paylaşımda, bu rakamın 2025'te ise 3,5 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin ortaya koyulduğu belirtildi. Gelecek süreçte ikili ekonomik ilişkileri daha da artırma ve ticaret ortaklığını farklı sektörlerde derinleştirme noktasında atılacak ortak adımların değerlendirildiği aktarılan paylaşımda, "Portekiz hükümetinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konutlar ve haberleşme yatırımlarında, Türk firmalarının aktif rol alması beklentisi vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Türk müteahhitlik sektörü ekimde Portekiz'e iş heyeti programı düzenleyecek

Görüşmede, Türk iş dünyasının Portekiz başta olmak üzere, Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki fırsatlara dikkati çektiği bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye olarak, Avrupa'nın özellikle büyük yatırım projeleri ile firmalarımıza güçlü fırsatlar sunan Portekiz ile siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayisi alanındaki ilişkilerimizi güçlendirme hususunda kararlıyız."

Paylaşımda, küresel ölçekte üstlendiği projelerde edindiği tecrübe ve kapasitesiyle öne çıkan Türk müteahhitlik sektörünün, bu yıl ekim ayında Portekiz'e iş heyeti programı ve ardından 2026'nın başında Bolat'ın katılımıyla iki ülke bakanlarının JETCO Toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.