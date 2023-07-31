Türkiye ve Katar Büyükelçileri Mısır'da Ortak Yatırım İmkanlarını Değerlendirdi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Katar'ın Kahire Büyükelçisi Salim bin Mübarek eş-Şafi ile bir araya gelerek Türkiye ve Katar'ın özel sektörleri arasında Mısır'a yönelik ortak yatırım imkanlarını değerlendirdi. İki ülke arasında ekim ayında bir iç istişare toplantısı düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Katar'ın Kahire Büyükelçisi Salim bin Mübarek eş-Şafi ile bir araya geldi.

Büyükelçi Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katarlı mevkidaşı Şafi ile görüşmesinde Türkiye ve Katar'ın özel sektörleri arasında Mısır'a yönelik ortak yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Şen, Türk ve Katarlı yatırımcıların katılımıyla ekim ayında bir iç istişare toplantısı düzenleneceği bilgisini paylaştı.