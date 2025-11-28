Türkiye ve Ermenistan, Kars-Gümrü Demir Yolu için İkinci Tur Görüşmeleri Yaptı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu amacıyla yapılan teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerinin gerçekleştiğini açıkladı. İki ülkenin temsilcileri, ilgili kurumlarla bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasındaki toplantılarda varılan mutabakat çerçevesinde, iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka-Akhurik sınır noktasında ve Ermenistan'ın Gümrü şehrinde bir araya geldi.
