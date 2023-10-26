Türkiye ve Almanya Arasındaki Dış Ticaret Hacmi 50 Milyar Doları Aşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret hacminin bu yıl sonuna kadar 50 milyar doları aşmasını beklediklerini belirtti. Şimşek, Almanya ile ilişkilerin geliştirilmesinde Almanya'nın daha güçlü destek vereceğine inandıklarını ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Almanya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar her iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile görüştü. Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Sayın Dr. Robert Habeck ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Almanya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar her iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 8 binden fazla Alman sermayesine sahip ya da Alman sermayesi ortaklığı ile kurulmuş firma bulunuyor. Her iki ülke arasında var olan güçlü bağların ve işbirliğinin daha da artırılması için Sayın Habeck ile yatırım imkanlarını değerlendirdik ve Orta Vadeli Program'ımızın detaylarını paylaştık. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde Almanya'nın daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz" dedi.