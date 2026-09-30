Türkiye Sigorta Birliği: BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Birliği: BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor.
Türkiye Sigorta Birliği: BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor
Kaynak: AA