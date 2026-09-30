Haberler

Türkiye Sigorta Birliği: BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Birliği: BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor.

Türkiye Sigorta Birliği: BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor

Kaynak: AA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den fon soruşturması çıkışı

Özgür Özel'den fon soruşturması çıkışı
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Eski vekil teşkilatı eleştirince Nureddin Nebati küplere bindi
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

"Hep beraber istifa edecekler"
Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun