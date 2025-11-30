Türkiye, Patent Ofisleri Arasında İlk Kez İlk 20'de

Haberler

Güncelleme:
Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), tarihinde ilk kez dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girmeyi başardı. 2023-2024 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye, 23'üncü sıradan 18'inci sıraya yükseldi.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu yayımlandı.

Rapora göre, dünyanın en büyük 11 fikri mülkiyet ofisi sıralaması 2021-2024 arasında değişmedi. Sıralamada 12 ile 20'nci sıradaki ofisler de 2023-2024 döneminde büyük ölçüde sabit kaldı.

Söz konusu sıralamada Türkiye ile Endonezya'nın yeri değişti. Endonezya bir basamak yükselişle 17'nci sırada yer alırken, Türkiye ise 23'üncü sıradan 18'inciliğe yükseldi. Böylece Türkiye, tarihinde ilk kez dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
