Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde satışa sunulan eriğin fiyatı tartışma konusu oldu
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Hasadı yapılan turfanda erikler, market raflarında yerini almaya başladı. Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketi, eriğin kilosunu 690 liradan satışa sundu. Fiyatın pahalı olması sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Yaz meyvesi olan erik, erkenci hasatlarla satışa sunulmaya başlandı. Bazı marketler de az miktarda üretilen bu erikleri, raflarına koymaya başladı. Ancak şu an mevsimi olmayan eriğin fiyatı cep yakacak cinsten.
Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketi de erik satışına başladı. Kilogramı 690 liradan satışa sunulan erik, fiyatıyla dikkat çekiyor.
Fiyatı yüksek olan erik, sosyal medyada da gündem oldu. Marketin etiket fiyatını paylaşan bir kullanıcı, "Erik fiyatına bak. Kredi kartına 6 taksit seçeneği de gelir mi bari" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Erkenci erikler genelde hamile kadınlar tarafından tercih ediliyor. Aşeren hamile kadınlar için küçük küçük paketler halinde satılıyor.