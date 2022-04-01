Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde satışa sunulan eriğin fiyatı tartışma konusu oldu

Yaz meyvesi olan erik, erkenci hasatlarla satışa sunulmaya başlandı. Bazı marketler de az miktarda üretilen bu erikleri, raflarına koymaya başladı. Ancak şu an mevsimi olmayan eriğin fiyatı cep yakacak cinsten.

KİLOSU 690 LİRA

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketi de erik satışına başladı. Kilogramı 690 liradan satışa sunulan erik, fiyatıyla dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fiyatı yüksek olan erik, sosyal medyada da gündem oldu. Marketin etiket fiyatını paylaşan bir kullanıcı, "Erik fiyatına bak. Kredi kartına 6 taksit seçeneği de gelir mi bari" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

HAMİLE KADINLAR TERCİH EDİYOR

Erkenci erikler genelde hamile kadınlar tarafından tercih ediliyor. Aşeren hamile kadınlar için küçük küçük paketler halinde satılıyor.